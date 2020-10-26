Ученые рассказали, какие фрукты нужно есть для профилактики коронавируса

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Диетолог и доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии Крымского федерального университета Ирина Сухарева рекомендовала в целях профилактики коронавирусной инфекции чаще есть хурму, айву, кизил, виноград, зизифус и облепиху. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Особое внимание следует уделять питанию, ведь, кроме COVID-19, сейчас присутствуют и такие сезонные заболевания, как грипп и ОРВИ. В сезонных овощах и фруктах полуострова достаточно большое количество витаминов и других полезных свойств. Однако следует обратить внимание на то, что они не избавят вас от COVID-19 и не вылечат его. Сбалансированное питание укрепит иммунитет организма при болезни и облегчит восстановление", – рассказала диетолог.

Сухарева также рекомендовала употреблять меньше сладкого, а во время перекусов отдать предпочтение винограду, груше и сливе. Она подчеркнула, что для поддержания формы необходимо питаться дробными порциями 5–6 раз в день, употребляя в среднем в день 300 граммов овощей, 200 граммов фруктов и пять грецких орехов.

Ранее главный микробиолог министерства здравоохранения России Роман Козлов заявил, что не следует использовать антибиотики для профилактики коронавируса. По его словам, приобретать и употреблять антибиотики следует только по назначению врача.

Врач-терапевт Людмила Лапа, в свою очередь, заявила, что во время пандемии коронавирусной инфекции в домашней аптечке каждого должны быть такие лекарства, как парацетамол, ацикловир и аспирин. При этом эксперт подчеркнула, что при первых симптомах коронавируса следует обратиться к врачу.

