Эксперт Минздрава призвал не принимать антибиотики для профилактики COVID-19

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Главный микробиолог министерства здравоохранения России Роман Козлов заявил, что не следует использовать антибиотики для профилактики коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Специалист рассказал о возросшем спросе на противомикробные препараты, однако на самом деле они не воздействуют на вирусы.
"Если вы будете использовать антибиотики не по назначению, к сожалению, это может привести к тому, что другие микроорганизмы, обитающие в полости рта, в кишечнике, которые потенциально могут вызывать заболевания, станут к ним устойчивыми", – отметил Козлов.
Эксперт объяснил, что приобретать и употреблять антибиотики следует только по назначению врача. В связи с этим он также призвал фармацевтов и провизоров не отпускать антибиотики без необходимого на них рецепта.
Врач-терапевт Людмила Лапа ранее рассказала, какие препараты можно принимать в случае появления симптомов коронавируса. При этом эксперт подчеркнула, что это в первую очередь является поводом обратиться к врачу.
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