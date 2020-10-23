Эксперт Минздрава призвал не принимать антибиотики для профилактики COVID-19

Фото: depositphotos/Manka

Главный микробиолог министерства здравоохранения России Роман Козлов заявил, что не следует использовать антибиотики для профилактики коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Специалист рассказал о возросшем спросе на противомикробные препараты, однако на самом деле они не воздействуют на вирусы.

"Если вы будете использовать антибиотики не по назначению, к сожалению, это может привести к тому, что другие микроорганизмы, обитающие в полости рта, в кишечнике, которые потенциально могут вызывать заболевания, станут к ним устойчивыми", – отметил Козлов.

Эксперт объяснил, что приобретать и употреблять антибиотики следует только по назначению врача. В связи с этим он также призвал фармацевтов и провизоров не отпускать антибиотики без необходимого на них рецепта.

Врач-терапевт Людмила Лапа ранее рассказала, какие препараты можно принимать в случае появления симптомов коронавируса. При этом эксперт подчеркнула, что это в первую очередь является поводом обратиться к врачу.

