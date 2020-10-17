Врач призвал избегать бесконтрольного употребления антибиотиков

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Врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный рассказал, что россияне стали чаще сами ставить себе диагноз и назначать лечение во период пандемии. По словам эксперта, бесконтрольный прием антибиотиков опасен для организма.

"Помимо неизвестных побочных эффектов, мир может ждать высокая резистентность к антибиотикам. Через год-два даже обычную пневмонию будет нечем лечить, поскольку из-за бесконтрольного применения антибиотиков мы растим в себе патогенную флору, устойчивую к ним. Это будет такой бактериальный спецназ", – сказал Бессмертный в интервью радио Sputnik.

По его словам, также не стоит принимать противовирусные препараты в качестве профилактики.

"Сейчас в условиях коронавирусной инфекции люди стали принимать еще больше разнообразных лекарств в надежде, что это поможет либо не заболеть, либо вылечить вирусные инфекции, в том числе и грипп, и коронавирус. Подавляющее большинство препаратов, которые относятся к противовирусным, не эффективны от слова "совсем", – отметил врач.

Как ранее рассказал академик РАН Рахим Хаитов, в России создают препарат, останавливающий размножение COVID-19. Специалист пояснил, что в данный момент лекарство находится на стадии доклинических испытаний.

Ранее Хаитов рассказал, кто чаще заболевает коронавирусом. По мнению ученого, 90 процентов случаев COVID-19 выявляется среди возвращающихся с отдыха.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в РФ в августе. Препарат "Спутник V" был разработан в центре имени Гамалеи. 14 октября Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от COVID-19. Препарат "ЭпиВакКорона" разрабатывался в центре "Вектор".

Третью вакцину от COVID-19 разработали ученые Крымского федерального университета имени Вернадского. Сообщалось, что исследователи использовали свой научный опыт в вирусологии и генетике.