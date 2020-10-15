Крымские ученые создали новую вакцину от коронавируса

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Новую вакцину от COVID-19 разработали ученые Крымского федерального университета имени Вернадского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств Владимира Оберемока.

Оберемок рассказал, что исследователи использовали свой научный опыт в вирусологии и генетике.

"Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген", – пояснил вирусолог.

Именно туда, по словам Оберемока, "зашьют" небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2. Это позволит организму обнаружить его и выработать антитела.

Препарат можно будет просто вдыхать – делать прививку не понадобится. Ученые уже готовы приступить к тестированию вакцины, исследователям осталось только получить необходимое финансирование.

Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи. В среду, 14 октября Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса. Препарат "ЭпиВакКорона" был разработан в центре "Вектор".