Крымские ученые создали новую вакцину от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Новую вакцину от COVID-19 разработали ученые Крымского федерального университета имени Вернадского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств Владимира Оберемока.
Оберемок рассказал, что исследователи использовали свой научный опыт в вирусологии и генетике.
"Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген", – пояснил вирусолог.
Именно туда, по словам Оберемока, "зашьют" небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2. Это позволит организму обнаружить его и выработать антитела.
Препарат можно будет просто вдыхать – делать прививку не понадобится. Ученые уже готовы приступить к тестированию вакцины, исследователям осталось только получить необходимое финансирование.
Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи. В среду, 14 октября Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса. Препарат "ЭпиВакКорона" был разработан в центре "Вектор".
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