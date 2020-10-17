Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Останавливающий размножение COVID-19 препарат создают в России. Об этом рассказал главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик РАН Рахим Хаитов в интервью РИА Новости.

Специалист пояснил, что в данный момент лекарство находится на стадии доклинических испытаний.

"Мы разрабатываем такой препарат, который будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию", – рассказал ученый.

Он отметил, что сейчас специального препарата для остановки репликации коронавирусной инфекции в мире не существует.

Ранее Хаитов рассказал, кто чаще заболевает коронавирусом. По мнению ученого, 90 процентов случаев COVID-19 выявляется среди возвращающихся с отдыха.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в РФ в августе. Препарат "Спутник V" был разработан в центре имени Гамалеи. 14 октября Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от COVID-19. Препарат "ЭпиВакКорона" разрабатывался в центре "Вектор".

Третью вакцину от COVID-19 разработали ученые Крымского федерального университета имени Вернадского. Сообщалось, что исследователи использовали свой научный опыт в вирусологии и генетике.