В Минздраве рассказали, кто чаще заболевает коронавирусом

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Стало известно, кто чаще заболевает коронавирусом. Об этом рассказал главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик РАН Рахим Хаитов в интервью РИА Новости.

По мнению ученого, 90 процентов случаев COVID-19 выявляется среди возвращающихся с отдыха.

"Это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию", – заявил Хаитов.

Академик выразил мнение, что такая статистика связана с большим скоплением людей на пляжах и в ресторанах на отдыхе.

Ранее патологоанатом рассказала о воздействии COVID-19 на органы человека. Так, основной мишенью вируса специалист назвала легкие.

В этой связи вирусолог прокомментировал обнаружение гангрены у больного коронавирусом. По словам Анатолия Альтштейна, подобное осложнение при COVID-19 является редким.