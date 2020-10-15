Мурашко рассказал, когда могут начаться массовые поставки вакцины от COVID-19

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Расширенная поставка вакцин для массовых прививок от коронавирусной инфекции, возможно, начнется в конце ноября и декабре. Примерным сроком начала поделился министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

"Мы планируем более массовую поставку вакцин <…> в последних числах ноября и декабре, поскольку производственный цикл и контроль качества должны быть обеспечены в полном объеме", – заявил Мурашко.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в РФ в августе. Препарат "Спутник V" был разработан в центре имени Гамалеи. 14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от COVID-19. Препарат "ЭпиВакКорона" разрабатывался в центре "Вектор".

Ранее крымские ученые создали новую вакцину от коронавируса.