Врач рассказала о лекарствах, которые должны быть в аптечке в пандемию

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Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, какие лекарства должны быть в аптечке каждого россиянина во время пандемии коронавируса, передает News.ru.
Речь идет о препаратах, которые помогут в случае появления симптомов, похожих на коронавирус. Лапа отметила, что при их проявлениях лучше всего обратиться к специалисту. Однако некоторые лекарства, по ее словам, должны быть, чтобы оказать первые меры противодействия болезни.
В первую очередь врач выделила парацетамол, который борется с температурой. Кроме того, в аптечке должен быть ацикловир, который относится к антивирусным препаратам. Помимо него, под рукой необходимо иметь аспирин. Это лекарство относится к группе антиагрегантов, которые разжижают кровь, сообщила Лапа.
"Антибиотики – только не пенициллинового ряда, а макролиты. Их применяют для лечения пневмонии. Но здесь нужно очень внимательно относиться к выбору конкретного препарата, его прописывает врач", – заявила специалист.
Она добавила, что дома также необходимо иметь препараты для поддержания здоровья кишечника. Лапа посоветовала запастись препаратами, содержащими лактобактерии и бифидобактерии. Она подчеркнула, что иммунитет на 80% зависит от здоровья кишечника.
Врач отметила важность правильного и богатого витаминами питания. Она призвала исключить из рациона вредную пищу. Кроме того, Лапа порекомендовала чаще проветривать помещения и соблюдать правила санитарной безопасности. Она отметила, что в случае недомогания необходимо избегать посещения общественных мест.
Ранее специалисты научной лаборатории РЭУ имени Плеханова пришли к выводу, что пик заболеваемости коронавирусом в России пойдет на спад в первых числах ноября. Эксперты пришли к этому благодаря анализу числа заболевших, прироста выполненных тестов и соотношения этих чисел. Кроме того, они изучили наблюдения за сезонным течением некоторых ОРВИ за последние несколько лет.
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