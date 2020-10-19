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Общество

16:10

Эксперт объяснила влияние возраста на течение COVID-19

общество медицина

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Пожилой возраст является фактором риска при коронавирусе и других заболеваниях по многим причинам, сообщила главный внештатный специалист по гериатрии Минздрава России Ольга Ткачева. По ее словам, среди них старение иммунной системы.

Она объяснила, что из-за старения иммунная система не может должным образом ответить на инфекционный агент, особенно который встречает впервые. Кроме того, риск неблагоприятного исхода повышают и хронические неинфекционные заболевания.

"Сахарный диабет увеличивает риск и заболеваемости, и смертности в три раза, сердечно-сосудистые заболевания – в четыре раза, хронический обструктивный бронхит – в 10 раз", – цитирует Ткачеву РИА Новости.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Анатолий Альтштейн заявил, что рост числа случаев коронавируса свидетельствует о скором достижении пика. Вирусолог отметил, что показатели по выявленным случаям коронавируса зависят в первую очередь от того, как граждане соблюдают противоэпидемические меры.

На прошлой неделе заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ситуация по коронавирусу в стране может стабилизироваться примерно через 20 дней после того, как Россия пройдет два инкубационных периода.

В России за последние сутки подтвердили 15 982 новых случая коронавируса, 4 184 (26,2%) из них были без клинических проявлений. В Москве зарегистрировано 5 376 новых случаев коронавируса. Всего в России зарегистрировано 1 415 316 случаев коронавирусной инфекции.

За сутки в Москве от коронавируса выздоровели еще 1 767 пациентов

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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