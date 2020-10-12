В Роспотребнадзоре назвали ситуацию с коронавирусом в России управляемой

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране достаточно управляемая. Об этом сообщает ТАСС.
"Если мы все консолидируемся, если каждый будет думать и о себе, и об окружающих, проявлять социальную ответственность, проблема будет решена без жестких мероприятий. Повторяю, что цифр бояться не следует, а ситуация достаточно управляемая", – сказал Горелов.
Он добавил, что на данном этапе о введении жестких ограничений из-за роста случаев коронавируса речи не идет. По его словам, ситуация в стране может стабилизироваться примерно через 20 дней, после того, как Россия пройдет два инкубационных периода.
"Таким образом, учитывая, что рост начался не сегодня, можно предположить, что где-то через 20 дней начнется стабилизация. <...> Комплекс санитарно-гигиенических мероприятий позволит нам решить эту проблему и выйти в ближайшие 20 дней на максимум, а затем ожидается стабилизация эпидемиологического процесса", – отметил Горелов.
При этом специалист добавил, что делать точные прогнозы по количеству выявленных случаев на пике сложно. По его мнению, в этой фазе в стране будет около 17–18 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Горелов уточнил, что на рост может оказать влияние в том числе резкое похолодание.
"Это ожидаемый рост, все же прослойка населения, которая встретилась с коронавирусом, еще незначительная. А потом пойдет снижение. Но эпидемиологический процесс еще будет продолжаться, ведь даже летом мы не прошли через ноль выявленных случаев", – заключил Горелов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия на сегодняшний день имеет по COVID-19 больший запас прочности, так как выстроена целая система по борьбе с вирусом. По его словам, жизнь и здоровье населения является абсолютным приоритетом.
За последние сутки в России выявили 13 592 новых случая коронавируса. Всего в России выявлено 1 312 310 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исхода, выздоровели 1 024 235 человек.
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