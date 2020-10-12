Песков рассказал, что позволяет избежать локдауна в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Россия на сегодняшний день имеет по COVID-19 больший запас прочности, так как выстроена целая система по борьбе с вирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



По его словам, жизнь и здоровье населения является абсолютным приоритетом.

"Почему сейчас больший запас прочности? Потому что по сравнению с тем, как пришлось всему миру встречать коронавирус, имеется в виду весной, сейчас разработаны уже гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, чем это было в начале. Мы это четко наблюдаем по цифрам", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля пояснил, что в данный момент выстроена целая система по борьбе с COVID-19, которую только формировали и выстраивали весной.

"Да, количество инфицированных растет, но тем не менее система работает", – сказал он, добавив, что необходимо повысить самосознательность людей, которые способны минимизировать риск заражения.

В России за последние сутки зафиксировали 13 592 новых случая коронавируса в регионах страны. Клинические проявления отсутствовали у 3 564 человек. COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах страны. На Москву пришлось 4 395 случаев, на Санкт-Петербург – 538, на Московскую область – 440.

В РФ всего зарегистрировано 1 312 310 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста за сутки наблюдаются в Чукотском автономном округе – 0%, в Чеченской Республике – 0,3%, в Чувашской Республике – 0,4%.

Ранее Сергей Собянин заявил, что прошедшая неделя не принесла улучшений ситуации с COVID-19. По словам мэра, количество выявленных случаев заражения стабильно превышает 3000 в день. Собянин также обратил внимание на рост количества госпитализаций – до 900–1000 человек ежедневно.