В России выявили 13 592 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России за последние сутки зафиксировали 13 592 новых случая коронавируса в регионах страны, сообщает Оперативный штаб. Клинические проявления отсутствовали у 3 564 человек.

COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах страны. На Москву пришлось 4 395 случаев, на Санкт-Петербург – 538, на Московскую область – 440, на Ростовскую область – 274, на Нижегородскую область – 271, на Архангельскую область – 242, на Свердловскую область – 218, на Ханты-Мансийский АО – 208, на Воронежскую область – 204, на Кемеровскую область – 178, на Красноярский край – 174, на Алтайский край – 169, на Забайкальский край – 169, на Ульяновскую область – 164, на Иркутскую область – 162.

В Российской Федерации всего зарегистрировано 1 312 310 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста за сутки наблюдаются в Чукотском автономном округе – 0%, в Чеченской Республике – 0,3%, в Чувашской Республике – 0,4%.

За последние сутки в стране подтверждено 125 летальных случаев. За весь период по России умерло 22 722 человека. За прошедшие сутки выздоровели 3 793 человека. За весь период в РФ были выписаны 1 024 235 человек.

Ранее Сергей Собянин заявил, что прошедшая неделя не принесла улучшений ситуации с COVID-19. По словам мэра, количество выявленных случаев заражения стабильно превышает 3000 в день. Собянин также обратил внимание на рост количества госпитализаций – до 900–1000 человек ежедневно.