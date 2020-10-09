Собянин: прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Прошедшая неделя не принесла улучшений ситуации с COVID-19. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

По словам мэра, количество выявленных случаев заражения стабильно превышает 3000 в день. В пятницу, 9 октября, сообщалось о 3701 случае заражения. Собянин также обратил внимание на рост количество госпитализаций – до 900–1000 человек ежедневно.



Мы открыли резервные госпитали в "Сокольниках" и "Крылатском". Вероятно, вскоре придется принимать решение о расконсервировании госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе.

Собянин подчеркнул, что двухнедельные школьные каникулы, переход на удаленку и домашний режим для москвичей 65+ повлияли на количество пассажиров в общественном транспорте.

Загрузка метро снизилась на 800 тысяч пассажиров, наземного транспорта – на 400 тысяч в день. Снижение составило 10-11% по сравнению с концом сентября, что явно недостаточно, отметил градоначальник.

"Практически не уменьшилось и количество пассажиров старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями", – заявил мэр, добавив, что пожилые люди являются основной группой риска.



Ни чем неоправданному риску подвергают себя и люди с хроническими заболеваниями, если они продолжают вести обычную жизнь. По данным врачей, более половины москвичей, скончавшихся от ковида, имели серьезные хронические патологии, прежде всего, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.



Именно по этим причинам, уточнил Собянин, столичным властям пришлось принять тяжелые решения: расширить перечень хронических заболеваний, при наличии которых необходимо оставаться дома, куда включен и диабет, а также временно приостановить бесплатный проезд для москвичей 65+ и хронически больных граждан.

Однако мэр уточнил, что если речь идет о прохождении сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видах лечения по неотложным показаниям, то в течение дня записи к врачу социальную карту разблокируют.



Следующая неделя будет во многом решающей. Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер.

Ранее мэр призвал горожан продержаться несколько месяцев до вакцинации. "Конечно, люди психологически устали уже: устали бояться, устали соблюдать требования врачей", – рассказал он в эфире Первого канала.

Собянин отметил, что в скором времени начнется производство массовой вакцины, которая снимет данные проблемы.

Также Собянин рассказал, что столичные власти предоставляют полную информацию по ситуации с коронавирусом. Он подчеркнул, что принимаются все необходимые решения.

В столице с 9 октября введены дополнительные меры контроля за соблюдением ранее принятых решений по борьбе с коронавирусной инфекцией.

До окончания каникул приостановлен льготный проезд для школьников в общественном транспорте. Средства, уплаченные за проезд, сохранятся – их перенесут на более поздний срок.

Согласно распоряжению мэра, горожане старше 65 лет и имеющие хронические заболевания должны оставаться дома.