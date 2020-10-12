В Минздраве спрогнозировали сроки завершения пандемии

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев считает, что пандемия коронавируса продлится еще не менее года.
"В плане самой пандемии – не меньше года нам в этих необычных условиях существовать", – сказал Авдеев.
При этом в разговоре с изданием "Московский комсомолец" он признал, что прогнозировать развитие ситуации сложно.
В то же время специалист отметил, что в целом лечить от заболевания стали лучше, а подходы к терапии изменили.
"У нас есть новые данные по всем направлениям, отработаны дозы, тактика респираторной поддержки, обоснования по назначению антикоагулянтов", – пояснил пульмонолог.
Кроме того, Авдеев указал, что повышение заболеваемости осенью было предсказуемым из-за отпусков, поэтому врачи оказались готовы.
Вирусолог Анатолий Альтштейн ранее допустил, что рост заболеваемости COVID-19 в РФ может достичь пика через неделю.
По последним данным, в России зарегистрировано 1 298 718 случаев коронавирусной инфекции. За весь период в стране умерли 22 597 человек, вылечились – 1 020 422.
В Москве подтвержден 4501 новый случай COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: