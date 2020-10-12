В Минздраве спрогнозировали сроки завершения пандемии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев считает, что пандемия коронавируса продлится еще не менее года.

"В плане самой пандемии – не меньше года нам в этих необычных условиях существовать", – сказал Авдеев.

При этом в разговоре с изданием "Московский комсомолец" он признал, что прогнозировать развитие ситуации сложно.

В то же время специалист отметил, что в целом лечить от заболевания стали лучше, а подходы к терапии изменили.

"У нас есть новые данные по всем направлениям, отработаны дозы, тактика респираторной поддержки, обоснования по назначению антикоагулянтов", – пояснил пульмонолог.

Кроме того, Авдеев указал, что повышение заболеваемости осенью было предсказуемым из-за отпусков, поэтому врачи оказались готовы.

Вирусолог Анатолий Альтштейн ранее допустил, что рост заболеваемости COVID-19 в РФ может достичь пика через неделю.

По последним данным, в России зарегистрировано 1 298 718 случаев коронавирусной инфекции. За весь период в стране умерли 22 597 человек, вылечились – 1 020 422.