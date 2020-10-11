В России выявили 13 634 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки зафиксировали 13 634 новых случая коронавируса в регионах страны, сообщает Оперативный штаб. Клинические проявления отсутствовали у 3 587 человек.

COVID-19 зарегистрировали во всех 85 регионах страны. На Москву пришлось 4 501 случай, на Санкт-Петербург – 528, на Московскую область – 419, на Ростовскую область – 272, на Нижегородскую область – 262, на Архангельскую область – 246, на Свердловскую область – 209, на Воронежскую область – 203, Ханты-Мансийский АО – 199, на Красноярский край – 176, Кемеровскую область – 170, Алтайский край – 162, Ульяновскую область – 160, Волгоградскую, Иркутскую области и Забайкальский край – по 159.

В Республике Крым зарегистрировали 157 новых пациентов, в Ставропольском крае – 154, в Мурманской области и Ямало-Ненецком АО – по 152, в Томской области – 148, в Омской области – 147, в Саратовской области – 145, Республике Коми – 144, Оренбургской области – 142, Пензенской области – 128, Республика Саха (Якутия) – 128, Самарской области – 127, Орловской области – 119, Тюменской и Новосибирской областях – 118.

На Ленинградскую область пришлось 117 случаев, на Удмуртскую Республику – 112, Республику Алтай– 107, Краснодарский край – 105, Хабаровский край – 103, Тверскую область и Пермский край – по 99 случаев, Республику Бурятия – 97, на Челябинскую область – 96, Брянскую область – 92, Кировскую область – 90, Приморский край – 89, Калужская область – 85, на Курскую область – 84, Рязанскую, Ярославскую области и Республики Калмыкия и Карачаево-Черкессия – по 83 случая, Республику Дагестан – 81, Белгородскую область – 78, Ивановскую область – 78, на Кабардино-Балкарскую Республику – 75, Республику Карелия и Калининградскую область – по 72 случая, на Костромскую и Смоленскую области – по 71 случаю.

В Вологодской области зафиксировали 68 случаев, во Владимирской области – 67, в Курганской области – 66

Республике Хакасия – 64, Тамбовской области – 62, Республике Мордовия и Сахалинской области – по 61 случаю, в Новгородской и Астраханской областях – по 60 случаев, Липецкой области – 57, Псковской области – 56, Амурской области – 55, в Тульской области и Ингушетии – по 52 случая.

В России зарегистрировано 1 298 718 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста за сутки наблюдаются в Чечне, Чувашской республике, Республике Тыва, Московской, Тульской областях, Чукотском АО, Башкирии и Республике Татарстан.

За последние сутки в стране подтверждено 149 летальных случаев. За весь период по России умерли 22 597 человек. За сутки выписаны 4 240 человек. За весь период вылечились 1 020 422.

Ранее Сергей Собянин заявил, что прошедшая неделя не принесла улучшений ситуации с COVID-19. По словам мэра, количество выявленных случаев заражения стабильно превышает 3000 в день. Собянин также обратил внимание на рост количество госпитализаций – до 900–1000 человек ежедневно.

При этом ситуация с COVID-19 ухудшается по всему миру. В частности, власти Нью-Йорка могут закрыть школы и детские сады. Мэр города Билл де Блазио объявил, что закроет все второстепенные предприятия в девяти районах мегаполиса. Однако одобрить план городских властей должен губернатор-республиканец Эндрю Куомо.