Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Рост заболеваемости COVID-19 в РФ может достичь пика через неделю, выйти на плато и начать снижаться, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Однако он отметил, что это произойдет, если противоэпидемические меры будут соблюдаться.

"Я думаю, что еще неделю будет подниматься, потом ляжет на плато какое-то время и начнет снижаться. Это только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться. Если они не будут помогать, они будут ужесточаться", – сказал РИА Новости Альтштейн.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировано 1 298 718 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки в стране подтверждено 149 летальных случаев. За весь период по России умерли 22 597 человек. За сутки выписаны 4 240 человек. За весь период вылечились 1 020 422.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова также заявила, что увеличение прироста новых случаев коронавируса в столице связано с тотальным несоблюдением масочного режима и безопасной дистанции.

К соблюдению правил санитарной безопасности призвала и главный врач московской ГКБ № 52 Марьяна Лысенко. Она отметила, что отсутствие дефицита мест в больницах зависит от того, насколько добросовестно граждане относятся к ограничениям, связанным с коронавирусом.