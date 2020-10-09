Количество тестов на коронавирус в Москве увеличилось вдвое по сравнению с весной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Количество тестов на коронавирус в Москве увеличилось в два раза по сравнению с весенним периодом, заявил Сергей Собянин в эфире Первого канала.

"Количество тестов увеличилось в два раза, и качество тоже увеличилось в два раза", – отметил мэр.

По его словам, выявляется большое количество тех, кто болеет в легкой форме. Также стали больше выявлять бессимптомных больных.

Мэр также обратил внимание, что в Москве госпитализируют на 40% меньше пациентов с коронавирусом, чем весной. Сейчас ежедневно проводится около тысячи госпитализаций, весной эта цифра составляла 1,7 тысячи.

Собянин призвал горожан продержаться несколько месяцев до вакцинации, а также отметил, что столичные власти предоставляют полную информацию по ситуации с коронавирусом.