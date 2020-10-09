В Оперштабе напомнили, при каких заболеваниях нужно соблюдать домашний режим

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве напомнили, кому надо соблюдать домашний режим. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

"С 9 до 28 октября не будет доступен бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников, москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые должны оставаться дома", – сообщает Оперштаб.

Так, в ведомстве рассказали, что к хроническим заболеваниям и состояниям, которые утверждены Депздравом, относятся: сахарный диабет, болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, а также болезни мочеполовой системы. Кроме того, в перечне указаны заболевания костной-мышечной системы и соединительной ткани.

Еще к группе риска относят беременных и женщин в послеродовом периоде и людей, которым проводили трансплантацию органов и тканей.

В штабе подчеркнули, что найти все заболевания, при которых надо соблюдать домашний режим, можно на сайте Депздрава.

В Москве сейчас действует домашний режим для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Им рекомендовали оставаться дома и ограничить контакты с родственниками и знакомыми.

В РФ за последние сутки зафиксировали 12 126 новых случаев COVID-19. Из них 3 701 заболевший коронавирусом пришелся на Москву.