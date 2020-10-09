В Москве количество госпитализаций с коронавирусом на 40% меньше, чем весной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве сейчас госпитализируют на 40% меньше пациентов с коронавирусом, чем весной, заявил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что сейчас в Москве ежедневно проводится около тысячи госпитализаций больных коронавирусом. Для сравнения, весной эта цифра составляла 1,7 тысячи.

Собянин также сообщил, что количество выявленных случаев заражения стабильно превышает 3000 в день.

Загрузка метро снизилась на 800 тысяч пассажиров, наземного транспорта – на 400 тысяч в день, что составляет 10-11% по сравнению с концом сентября.

Ранее мэр призвал горожан продержаться несколько месяцев до вакцинации, а также отметил, что столичные власти предоставляют полную информацию по ситуации с коронавирусом.