Собянин заявил о необъективности теории об ослабевшем коронавирусе

19:43
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Сергей Собянин в эфире Первого канала заявил, что не считает объективной теорию, согласно которой коронавирус стал менее опасным.
"Есть такая теория, что сейчас COVID стал менее опасным и болеют сейчас более легко. На мой взгляд, это не очень объективно", – отметил мэр.
Ранее мэр отметил, что количество тестов на коронавирус в Москве увеличилось в два раза по сравнению с весенним периодом. Выявляется большое количество тех, кто болеет в легкой форме.
Мэр также обратил внимание, что в Москве госпитализируют на 40% меньше пациентов с коронавирусом, чем весной. Сейчас ежедневно проводится около тысячи госпитализаций, весной эта цифра составляла 1,7 тысячи.
С 9 октября в городе введены дополнительные меры контроля за соблюдением ранее принятых решений по борьбе с коронавирусной инфекцией.
До окончания каникул приостановлен льготный проезд для школьников в общественном транспорте. Средства, уплаченные за проезд, перенесут на более поздний срок.
Аналогичные меры введены в отношении горожан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Согласно распоряжению мэра, они должны оставаться дома.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: