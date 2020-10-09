Собянин заявил о необъективности теории об ослабевшем коронавирусе

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Сергей Собянин в эфире Первого канала заявил, что не считает объективной теорию, согласно которой коронавирус стал менее опасным.

"Есть такая теория, что сейчас COVID стал менее опасным и болеют сейчас более легко. На мой взгляд, это не очень объективно", – отметил мэр.

Ранее мэр отметил, что количество тестов на коронавирус в Москве увеличилось в два раза по сравнению с весенним периодом. Выявляется большое количество тех, кто болеет в легкой форме.

Мэр также обратил внимание, что в Москве госпитализируют на 40% меньше пациентов с коронавирусом, чем весной. Сейчас ежедневно проводится около тысячи госпитализаций, весной эта цифра составляла 1,7 тысячи.

С 9 октября в городе введены дополнительные меры контроля за соблюдением ранее принятых решений по борьбе с коронавирусной инфекцией.

До окончания каникул приостановлен льготный проезд для школьников в общественном транспорте. Средства, уплаченные за проезд, перенесут на более поздний срок.

Аналогичные меры введены в отношении горожан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Согласно распоряжению мэра, они должны оставаться дома.