Ученые назвали стирку опасной из-за коронавируса

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Британские ученые из группы SPI-B увидели связь стирки с повышенным риском заражения коронавирусом.

Как пишет Daily Mail, инфекция, которая содержится в каплях, попадающих из дыхательных путей, может оставаться жизнеспособной на тканях и поверхностях до трех суток.

По этой причине наибольшему риску заражения подвержены женщины, так как они делают больше работы по дому.

Ученые полагают, что большей опасности подвергаются хозяйки из нуклеарных семей, которые проживают с людьми разных поколений. Также рискуют и те, кто воспитывает детей.

Немецкие ученые ранее пришли к выводу, что использование экономного режима в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека, так как не позволяет уничтожать опасные бактерии.