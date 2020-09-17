Аналитики выяснили, как россияне относятся к домашним делам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Аналитики выяснили отношение россиян к домашним делам. Оказалось, что их самым любимым делом является стирка, а также мытье посуды, передает RT со ссылкой на опрос онлайн-сервиса услуг YouDo.com.

В исследовании также указывается, что больше всего участники опроса не любят гладить белье. Около половины опрошенных (48%) заявили, что проводят уборку в квартире раз в неделю, еще 19% участников прибегают к уборке не чаще одного раза в две недели.

При этом 17% респондентов признались, что убираются в квартире каждый день. Еще 9% участников наводят порядок дома раз в месяц, порядка 3% россиян – один раз в несколько месяцев. И только 2% участников опроса заявили, что делают уборку при необходимости.

В целом около 51% россиян относятся к уборке нейтрально. Они, согласно данным опроса, могут навести порядок в любое время. Около трети респондентов признались, что не любят заниматься домашними делами, но все равно делают это. И лишь 10% респондентов рассказали о своей любви к уборке и чистоте в доме.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, в ходе которого жители России выделили основные черты, которые присущи "русскому характеру". Чаще всего респонденты относили к хорошим чертам национального характера доброту, душевность, эмпатию, мужественность, упорство, стойкость, а также терпимость, безотказность, адаптивность.

