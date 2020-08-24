Россияне выделили основные черты "русского характера"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ВЦИОМ провел опрос, в ходе которого жители России выделили основные черты, которые присущи "русскому характеру", сообщат РИА Новости. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.
70% опрошенных считают, что понятие "русский характер" существует, а 59% из них полагают, что в нем больше положительных черт, 2% – что больше отрицательных черт, а 37% – что таких черт "примерно поровну".
Чаще всего респонденты относили к "хорошим" чертам национального характера: доброту, душевность, эмпатию (32%). Мужественность, упорство, стойкость назвали 23%. Также 18% выделили терпимость, безотказность, адаптивность.
Среди отрицательных черт чаще всего называли: пристрастие к алкоголю, наркотикам – 21%. Лень, безынициативность и надежду на "авось" выделили 17%. 8% назвали всепрощение, покорность, терпеливость.
Кроме того, к положительным чертам "западного характера" россияне отнесли: ответственность, умение держать себя, прагматизм, жизнерадостность, рациональность, уважение друг к другу и закону. А к отрицательным – любовь к деньгам, высокомерие, чванливость и другие.
Ранее ВЦИОМ провел опрос, в ходе которого россияне назвали главные изобретения XXI века, которые изменили жизнь людей. Так, около 36% опрошенных считают, что единственным таким изобретением являются бионические протезы.
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