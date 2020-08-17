Россияне назвали главные изобретения XXI века, изменившие жизнь человека

20:06
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Россияне назвали главные изобретения XXI века, которые изменили жизнь людей. Так, около 36% россиян считают, что единственным таким изобретением являются бионические протезы. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
На втором месте после протезов респонденты назвали мобильные телефоны (31%). Еще 22% участников опроса высказались за социальные сети и имплантаты сетчатки. Около 17% россиян в этот список включили солнечные батареи.
Также россияне считают изобретениями XXI столетия 3D-принтеры, умный дом, первый частный суборбитальный пилотируемый космический корабль, электромобиль, электронные книги и электросамокаты.
В XX веке главным изобретением, по мнению большинства россиян (61%), стал интернет. Около 54% респондентов отнесли к этому списку телефоны, и еще 30% опрошенных считают, что жизнь стала проще с банковскими картами. В этот список попали также компьютеры, электрические лампочки, автомобили, самолеты, телевизоры, холодильники, метро.
Ранее сообщалось, что коэффициент изобретательской активности населения в России снизился в 2019 году по сравнению с показателями 2018 года. Под ним подразумевается число патентных заявок в расчете на 10 тысяч человек. Если в 2018 году коэффициент составил 1,7, то в 2019 году он опустился до отметки в 1,59.
При этом в некоторых регионах он продолжает оставаться высоким. Так, больше всего патентов в расчете на 10 тысяч человек регистрировали в Санкт-Петербурге (5,89), Московской области (4,3) и Москве (4,18).
Кроме того, высокая патентная активность наблюдается в Томской (2,67) и Еврейской автономной (2,46) областях. Наименьший коэффициент изобретательской активности наблюдается в Карачаево-Черкесии (0,11), Алтае (0,05) и Ингушетии (0,02).
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