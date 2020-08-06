Санкт-Петербург стал самым изобретательным городом России

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Коэффициент изобретательской активности населения в России снизился в 2019 году по сравнению с показателями 2018 года, сообщает News.ru.
Под ним подразумевается число патентных заявок в расчете на 10 тысяч человек. Если в 2018 году коэффициент составил 1,7, то в 2019 году он опустился до отметки в 1,59.
В некоторых регионах он продолжает оставаться высоким. Так, больше всего патентов в расчете на 10 тысяч человек регистрировали в Санкт-Петербурге (5,89), Московской области (4,3) и Москве (4,18).
Кроме того, высокая патентная активность наблюдается в Томской (2,67) и Еврейской автономной (2,46) областях. Наименьший коэффициент изобретательской активности наблюдается в Карачаево-Черкессии (0,11), Алтае (0,05) и Ингушетии (0,02).
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что по патентной активности Россию опережают Япония, США и Китай. Она считает, что в РФ необходимо развивать институт патентных поверенных.
Гумерова сообщила, что данный вопрос на уровне составленного законопроекта рассматривается в Госдуме. Она отметила недостатки в нынешнем законе о патентных поверенных, в котором, в частности, нет норм об ответственности за разглашение информации об изобретении.
Она отметила, что в целом в России важно развивать институт интеллектуальной собственности. Гумерова считает, что россиян необходимо мотивировать на коммерциализацию своих изобретений. По мнению сенатора, необходимо, чтобы изобретения работали на экономику как на региональном, так и на федеральном уровне.
Ранее ученые Томского политехнического университета разработали уникальную технологию создания искусственных сосудов. По их словам, изобретение отличает герметичность и приживаемость материала. Испытания искусственных сосудов планируется провести на живых тканях при содействии специалистов Томского НИИ кардиологии.
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