Сибирские ученые разработали уникальные искусственные кровеносные сосуды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сотрудники Томского политехнического университета (ТПУ) рассказали о своей новейшей разработке – уникальной технологии создания искусственных сосудов. Об этом сообщает "Мир 24".

От других исследований в данной области изобретение отличается тем, что специалисты применили метод обработки поликапролактона в плазме магнетронного разряда. Это означает более высокую герметичность и приживаемость материала.

"Уникальность новой технологии в том, что она намного проще и на 90% дешевле существующих методов производства искусственных сосудов", – подчеркнул руководитель лаборатории "Плазменные гибридные системы" ТПУ Сергей Твердохлебов.

Внешний слой таких графтов хорошо смачивается водой, что и обеспечивает "принятие" со стороны организма, а внутренняя, наоборот, не смачивается – а потому сохраняется оптимальный ток крови.

Испытания искусственных сосудов нового образца на живых тканях проведут при участии специалистов Томского НИИ кардиологии.

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