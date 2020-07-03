Дерматолог рассказала, почему опасно мыть голову холодной водой

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Врач-дерматолог Центра дерматологии Екатерина Мокина заявила, что мытье головы холодной водой является небезопасным. По ее словам, человек может заболеть, сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Тут основной нюанс в том, что можно простудиться. Даже если вспомнить исторически те времена, когда в домах в принципе не было горячей воды, ее все равно старались нагреть", – делится дерматолог.
Она подчеркивает, что лучше не мыть голову холодной водой. С точки зрения промывания волос процесс будет гораздо хуже, обращает внимание врач.
"Ведь все моющие средства все равно работают лучше именно при контакте с теплой водой. Конечно, это не значит, что надо мыть кипятком, но воду нагреть стоит", – уточнила Мокина.
Так, специалисты считают, что промывание головы холодной водой приведет к недостаточному питанию волос, ухудшению внешнего вида прически, а также к развитию серьезного дискомфорта.
"Есть, например, люди, которые пару раз в неделю проводят обливания холодной водой. Они, естественно, более привычны к таким температурам, у них холодная вода вряд ли вызовет какую-то особую реакцию", – уточняет медицинский специалист.
Однако есть угроза для здоровья людей с хроническими заболеваниями, среди которых проблемы с сердцем и сосудами. Ко всему прочему, не рекомендуется таким образом мыть голову людям с хроническими патологиями ЛОР-органов. К ним относятся гаймориты, синуситы и другие.
Ранее врач рекомендовал в период распространения COVID-19 принимать холодный душ. По словам специалиста, эпизодические воздействия холода мобилизуют, тренируют и укрепляют организм.
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