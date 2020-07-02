Врач рекомендовал в период распространения COVID-19 принимать холодный душ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Холодный душ способствует укреплению иммунитета и защищает организм от различных инфекций, в том числе от коронавируса. Об этом рассказал заведующий кафедрой нормальной физиологии Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Умрюхин.

По словам специалиста, эпизодические воздействия холода мобилизуют, тренируют и укрепляют организм.

"Воздействия холода мобилизуют иммунную систему, активируют иммунорегуляторные процессы, повышают сопротивляемость организма бактериям и вирусам. Разумеется, это касается и сопротивляемости организма вирусу, вызывающему COVID-19: резистентность организма будет выше, если эпизодические воздействия холода на организм будут реализованы не только в период отключения горячей воды, но в остальное время в течение года", – рассказал Умрюхин Агентству "Москва".

Врач отметил, что мытье в холодной воде должно быть недолговременным. Длительность процесса нужно определять индивидуально в зависимости от состояния организма. Однако, по его словам, холодный душ противопоказан при наличии болезней или серьезного стресса.

"Резистентность организма будет недостаточной для того, чтобы адаптироваться к этому воздействию. Людям с нарушениями и проблемами со здоровьем следует обратиться к врачу и вместе с ними прорабатывать этот вопрос индивидуально", – подчеркнул Умрюхин.

В министерстве здравоохранения ранее назвали препараты, применение которых недопустимо для профилактики коронавирусной инфекции. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что из-за их использования есть неблагоприятные исходы. В частности, речь идет об антималярийных препаратах. В министерстве настоятельно рекомендовали отказаться от них в целях сохранения здоровья.

Ранее Минздрав России обновил временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. В частности, в список препаратов для лечения добавили "Фавипиравир". В то же время там обратили внимание на то, что он противопоказан для детей и беременных.

В России выявлено 6 556 новых случаев коронавируса



