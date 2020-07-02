Врач рекомендовал в период распространения COVID-19 принимать холодный душ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Холодный душ способствует укреплению иммунитета и защищает организм от различных инфекций, в том числе от коронавируса. Об этом рассказал заведующий кафедрой нормальной физиологии Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Умрюхин.
По словам специалиста, эпизодические воздействия холода мобилизуют, тренируют и укрепляют организм.
"Воздействия холода мобилизуют иммунную систему, активируют иммунорегуляторные процессы, повышают сопротивляемость организма бактериям и вирусам. Разумеется, это касается и сопротивляемости организма вирусу, вызывающему COVID-19: резистентность организма будет выше, если эпизодические воздействия холода на организм будут реализованы не только в период отключения горячей воды, но в остальное время в течение года", – рассказал Умрюхин Агентству "Москва".
Врач отметил, что мытье в холодной воде должно быть недолговременным. Длительность процесса нужно определять индивидуально в зависимости от состояния организма. Однако, по его словам, холодный душ противопоказан при наличии болезней или серьезного стресса.
"Резистентность организма будет недостаточной для того, чтобы адаптироваться к этому воздействию. Людям с нарушениями и проблемами со здоровьем следует обратиться к врачу и вместе с ними прорабатывать этот вопрос индивидуально", – подчеркнул Умрюхин.
В министерстве здравоохранения ранее назвали препараты, применение которых недопустимо для профилактики коронавирусной инфекции. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что из-за их использования есть неблагоприятные исходы. В частности, речь идет об антималярийных препаратах. В министерстве настоятельно рекомендовали отказаться от них в целях сохранения здоровья.
Ранее Минздрав России обновил временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. В частности, в список препаратов для лечения добавили "Фавипиравир". В то же время там обратили внимание на то, что он противопоказан для детей и беременных.
В России выявлено 6 556 новых случаев коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: