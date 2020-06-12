В Минздраве перечислили недопустимые для профилактики COVID-19 препараты

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В министерстве здравоохранения назвали препараты, применение которых недопустимо для профилактики коронавирусной инфекции. Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что из-за их использования есть неблагоприятные исходы.

В частности, речь идет об антималярийных препаратах. В министерстве настоятельно рекомендовали отказаться от них в целях сохранения здоровья.

"К этим препаратам, во-первых, существует доступ только рецептурный, по назначению врача, категорически профилактически эти препараты рекомендовать нельзя. Мы видим, что по ним существуют в том числе и неблагоприятные исходы, неблагоприятные события в качестве, там, аллергических реакций, нарушения ритма и ряда других", – отметил министр в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее Минздрав России обновил временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. В частности, в список препаратов для лечения добавили "Фавипиравир". В то же время там обратили внимание на то, что он противопоказан для детей и беременных.

Сообщалось, что еще один препарат – "Авифавир" – должен был поступить в российские больницы 11 июня. Известно, что он не будет доступен в свободной продаже. Его применение станет возможным только под контролем врачей в медучреждениях.