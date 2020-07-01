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Москва 24

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Общество

1 июля, 08:03

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В Союзе жилищных организаций Москвы напомнили о правилах отключения горячей воды

Время закаляться: что нужно знать об отключении горячей воды в Москве
общество город

Из-за ситуации с COVID-19 в этом году старт плановых отключений горячей воды передвинули. Перерыв необходим для подготовки к новому отопительному сезону. В Москве это процесс начинается с 1 июля. Рассказываем, что нужно знать об отключении горячей воды в столице.

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Где узнать о сроках?

В 2020 году горячую воду в Москве начали отключать с 1 июля. Узнать о том, в какие сроки не будет водоснабжения в вашем доме, можно на сайте МОЭК или на mos.ru. Для этого нужно в соответствующую строку ввести домашний адрес. Также сроки можно уточнить по телефону +7 (495) 777-77-77. По словам заммэра Петра Бирюкова, все отключения планируют завершить к 1 сентября.

На сколько отключат?

Как и в прошлом году, у москвичей отключать горячую воду будут на срок не более 10 дней. Почти во всех остальных регионах страны без горячего водоснабжения люди останутся на две недели.

При этом в новых микрорайонах, в которых установлены сети нового поколения и которые оборудованы современными тепловыми пунктами, сроки отключения могут быть еще меньше. А в домах с альтернативным трубопроводом горячую воду могут и вовсе не отключать: там проверяют и ремонтируют основную систему, пока горячая вода поступает по резервным трубам.

Член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России и председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин пояснил Москве 24, что в период отключения горячей воды в системе водоснабжения проводятся испытания давлением, при которых выявляются возможные дефекты и недостатки состояния сетей.

10-дневный срок учитывает среднее состояние сетей, использование новых технологий диагностики и возможность устранения возможных дефектов дистанционно.
Константин Крохин
председатель Союза жилищных организаций Москвы

"После того как недостатки выявляются, они устраняются. Как только этот цикл мероприятий проведен, обратно включается горячая вода, эта система входит в обычное русло эксплуатации. Практически все дома укладываются в 10 дней отключения, но если есть какие-то сложные участки, то бывает, что в каких-то районах они продлеваются на время устранения", – добавил эксперт.

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Нужно ли платить за горячую воду, пока ее нет?

Ежемесячно оплачивать потребление горячей и холодной воды следует согласно показаниям счетчиков. Чтобы счетчик в период отключения не накручивал лишние кубометры, рекомендуется перекрыть горячую воду и пользоваться только холодной.

Если имеется в конкретной квартире запорная арматура, позволяющая перекрывать подачу воды, если это не носит опасного характера для других пользователей, то логично перекрыть. Иначе вы будете включать горячую, а у вас будет идти холодная.
Константин Крохин
председатель Союза жилищных организаций Москвы

При внеплановом отключении горячей воды также можно потребовать перерасчет. А если температура воды в горячем кране ниже 40 градусов, то расчет потребления должен рассчитываться по тарифу как за холодную.

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Что делать, если что-то пошло не по плану?

Горячую воду также часто отключают до или после подготовки к отопительному сезону, но это должно осуществляться согласно нормативам. Так, подачу горячей воды могут внепланово останавливать не более чем на восемь часов (суммарно) в течение одного месяца, на четыре часа единовременно или же на 24 часа, если произошла авария.

Обычно задержки связаны с необходимостью проведения ремонтных работ, если эти ремонтные работы превышают сроки, то можно требовать перерасчета.
Константин Крохин
председатель Союза жилищных организаций Москвы

Если какой-то из этих лимитов был нарушен, горожане могут обратиться за разъяснениями в электронную приемную Мосжилинспекции, в свою управляющую компанию, в "МОЭК" по телефону +7 (495) 539-59-59 или в единую диспетчерскую службу +7 (495) 539-53-53. Туда же следует обращаться, если температура горячей воды в квартире ниже 60 градусов или выше 75.

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