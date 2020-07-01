В Союзе жилищных организаций Москвы напомнили о правилах отключения горячей воды

Из-за ситуации с COVID-19 в этом году старт плановых отключений горячей воды передвинули. Перерыв необходим для подготовки к новому отопительному сезону. В Москве это процесс начинается с 1 июля. Рассказываем, что нужно знать об отключении горячей воды в столице.



Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Где узнать о сроках?

В 2020 году горячую воду в Москве начали отключать с 1 июля. Узнать о том, в какие сроки не будет водоснабжения в вашем доме, можно на сайте МОЭК или на mos.ru. Для этого нужно в соответствующую строку ввести домашний адрес. Также сроки можно уточнить по телефону +7 (495) 777-77-77. По словам заммэра Петра Бирюкова, все отключения планируют завершить к 1 сентября.

На сколько отключат?

Как и в прошлом году, у москвичей отключать горячую воду будут на срок не более 10 дней. Почти во всех остальных регионах страны без горячего водоснабжения люди останутся на две недели.

При этом в новых микрорайонах, в которых установлены сети нового поколения и которые оборудованы современными тепловыми пунктами, сроки отключения могут быть еще меньше. А в домах с альтернативным трубопроводом горячую воду могут и вовсе не отключать: там проверяют и ремонтируют основную систему, пока горячая вода поступает по резервным трубам.

Член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России и председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин пояснил Москве 24, что в период отключения горячей воды в системе водоснабжения проводятся испытания давлением, при которых выявляются возможные дефекты и недостатки состояния сетей.





Константин Крохин председатель Союза жилищных организаций Москвы 10-дневный срок учитывает среднее состояние сетей, использование новых технологий диагностики и возможность устранения возможных дефектов дистанционно.

"После того как недостатки выявляются, они устраняются. Как только этот цикл мероприятий проведен, обратно включается горячая вода, эта система входит в обычное русло эксплуатации. Практически все дома укладываются в 10 дней отключения, но если есть какие-то сложные участки, то бывает, что в каких-то районах они продлеваются на время устранения", – добавил эксперт.



Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Нужно ли платить за горячую воду, пока ее нет?

Ежемесячно оплачивать потребление горячей и холодной воды следует согласно показаниям счетчиков. Чтобы счетчик в период отключения не накручивал лишние кубометры, рекомендуется перекрыть горячую воду и пользоваться только холодной.





Константин Крохин председатель Союза жилищных организаций Москвы Если имеется в конкретной квартире запорная арматура, позволяющая перекрывать подачу воды, если это не носит опасного характера для других пользователей, то логично перекрыть. Иначе вы будете включать горячую, а у вас будет идти холодная.

При внеплановом отключении горячей воды также можно потребовать перерасчет. А если температура воды в горячем кране ниже 40 градусов, то расчет потребления должен рассчитываться по тарифу как за холодную.



Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Что делать, если что-то пошло не по плану?

Горячую воду также часто отключают до или после подготовки к отопительному сезону, но это должно осуществляться согласно нормативам. Так, подачу горячей воды могут внепланово останавливать не более чем на восемь часов (суммарно) в течение одного месяца, на четыре часа единовременно или же на 24 часа, если произошла авария.





Константин Крохин председатель Союза жилищных организаций Москвы Обычно задержки связаны с необходимостью проведения ремонтных работ, если эти ремонтные работы превышают сроки, то можно требовать перерасчета.

Если какой-то из этих лимитов был нарушен, горожане могут обратиться за разъяснениями в электронную приемную Мосжилинспекции, в свою управляющую компанию, в "МОЭК" по телефону +7 (495) 539-59-59 или в единую диспетчерскую службу +7 (495) 539-53-53. Туда же следует обращаться, если температура горячей воды в квартире ниже 60 градусов или выше 75.

