Где узнать график отключения горячей воды

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
ПАО "МОЭК" запустило онлайн-сервис с графиком отключения горячей воды в домах. Сервис доступен на сайте "МОЭК Онлайн" и на портале mos.ru, сообщает пресс-служба компании.
"Информационный сервис сделан максимально удобным для пользователей. Чтобы узнать дату и сроки работ, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке, после чего будет предоставлена информация о датах начала и завершения работ", – рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В МОЭК напомнили, что график проведения летней ремонтной кампании был скорректирован с учетом режима повышенной готовности в городе. В 2020 году горячую воду было решено не отключать до 1 июля.
Отключения начнутся 1 июля, их продолжительность не превысит 10 дней. За время профилактических работ специалисты выполнят гидравлические испытания более чем на 16 тысячах километров сетей.
"В прошлом году их было отремонтировано более 13 тысяч, что позволило предотвратить технологические нарушения в отопительный период и обеспечить надежное теплоснабжение потребителей", – отметил Бирюков.
По словам заммэра, сокращение срока работ никак не отразится на их качестве. Они будут завершены, как и в прошлые годы, к 1 сентября.
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