Теплоснабжение Москвы перешло на летний режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве перевели все системы теплоснабжения на летний режим работы. Во всех жилых домах и административных зданиях было отключено отопление, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"Системы теплоснабжения Москвы переведены на летний режим работы, в течение трех дней было проведено отключение отопления в более чем 70 тысячах зданий, в числе которых около 33 тысяч жилых домов", – отметил он.
Уточняется, что в первую очередь отопление было отключено на промышленных и административных объектах, позднее тепло перестали подавать в жилые здания, школы, дошкольные и лечебные учреждения.
Бирюков подчеркнул, что все работы были проведены в соответствии с планом и в строгом соответствии с утвержденным графиком.
В настоящее время специалисты начнут приступать к подготовке инженерных коммуникаций к осенне-зимнему сезону. Завершить эти работы намерены до 1 сентября.
Ранее сообщалось, что в Москве перенесли сроки отключения горячей воды. Данная процедура теперь стартует с 1 июня. По словам Петра Бирюкова, это на месяц позже обычного.
Уточняется, что в медицинских учреждениях горячую воду отключать не будут вовсе.
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