В московских больницах не будут отключать горячую воду

Работы на больничных теплосетях в Москве планируют провести без отключений
Профилактические работы на теплосетях медучреждений планируется по возможности проводить без отключений горячей воды. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
Он рассказал, что профилактические работы на сетях начнутся 15 июля. По его словам, 69 медицинских учреждений стационарного типа с резервными связями от тепловых сетей ПАО "МОЭК" отключаться на этот период от горячего водоснабжения не будут.
Ранее в Москве перенесли сроки отключения горячей воды на 1 июня. При этом отключение отопления в столичных домах хотят начать 6–7 мая. Все профилактические работы планируют завершить до 30 августа.
Ежегодно горячую воду отключают поэтапно после окончания отопительного сезона, который стандартно завершается в конце апреля – начале мая.
В прошлом году горячую воду в Москве начали отключать 13 мая. Продолжительность отключений составляла не более 10 дней. Узнать график отключения воды по своему району можно через информационные ресурсы правительства столицы.
Горячую воду в Москве начнут отключать с 1 июня
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