В Москве перенесли сроки отключения горячей воды

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В этом году пришлось перенести начало отключения горячей воды в Москве. Данная процедура теперь стартует с 1 июня. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, это на месяц позже обычного.

"А в медицинских учреждениях мы вообще не будем отключать горячую воду", – добавил Бирюков.

При этом отключение отопления в столичных домах хотят начать 6–7 мая.

"Буквально через несколько дней, примерно 6–7 мая, мы отключим отопление", – передает слова Бирюкова "Российская газета".

Он подчеркнул, что такой подход обусловлен необходимостью подготовки города к следующему отопительному сезону.

"Поэтому мы сейчас усиленно занимаемся подготовкой тепло-, водомагистралей, энергетических магистралей, газовых", – отметил Бирюков.

Ранее в Москве запретили отключать коммунальные услуги за долги. При этом до 1 января 2021 года должникам не будут начисляться штрафы и пени.