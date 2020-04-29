В Москве запретили отключать коммунальные услуги за долги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Запрет на отключение коммунальных услуг за долги введен в столице до конца года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
До 1 января 2021 года должникам не будут начисляться штрафы и пени за несвоевременную или внесенную не в полном объеме плату за коммунальные услуги.
Это касается таких услуг, как газо-, электро-, водо-, теплоснабжение. Также не будут начисляться пени за просрочку взносов на капитальный ремонт, от уплаты которых москвичи освобождены с 1 апреля до 30 июня 2020 года, и за содержание жилого помещения.
По словам Бирюкова, все платежи можно провести удаленно через личные кабинеты на сайтах mos.ru и gosuslugi.ru, а также на сайтах предприятий комплекса городского хозяйства.
"Наши специалисты всегда готовы онлайн или по телефону проконсультировать, как правильно внести оплату за коммунальные услуги", – заключил он.
Ранее правительство РФ разрешило не проводить поверку бытовых счетчиков до 1 января 2021 года, даже если сроки уже истекли. Постановление направлено на минимизацию рисков распространения коронавируса.
Собственников многоквартирных домов в Москве освободили на три месяца от взносов на капремонт общего имущества. Проведение ремонта создает дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома.
Онлайн-сервисы и мобильные приложения помогают москвичам получать услуги ЖКУ и оплачивать счета удаленно.
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