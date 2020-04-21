Москвичей предупредили о мошенниках, выдающих себя за сотрудников коммунальных служб

09:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице активизировались злоумышленники, которые ходят по жилым домам и выдают себя за сотрудников коммунальных служб, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Судя по сводкам полиции и сообщениям в социальных сетях, активизировались мошенники, которые приходят в квартиры москвичей – чаще всего пожилых людей, пенсионеров – и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, нередко при этом пытаются продать дорогостоящее оборудование", – рассказал Бирюков.
Заммэра попросил горожан быть внимательнее и напомнил, что проверки газового оборудования, счетчиков воды и электричества временно приостановлены.
"Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда согласовывается", – добавил Бирюков.
Ранее стало известно, что на фоне распространения коронавируса мошенники начали выманивать средства со счетов своих жертв под видом перевода социальных выплат.
Такой метод имел популярность в 2015–2016 годах, когда российская экономика преодолевала последствия санкций. Тогда злоумышленники обещали в качестве соцвыплат 25 тысяч рублей. Теперь гражданам обещают 30 тысяч рублей, якобы положенную сумму в виде поддержки в нестабильный период.
Кроме того, департамент информационных технологий предупредил москвичей о появлении мошенников, которые предлагают пропуска для передвижения по городу в социальных сетях и телеграм-каналах. Глава ведомства Эдуард Лысенко отметил, что при обнаружении подобных мошеннических схем будут заводиться уголовные дела.
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