Мошенники придумали способ заработка во время коронавируса

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На фоне распространения коронавируса мошенники начали выманивать средства со счетов своих жертв под видом перевода социальных выплат, сообщает газета "Известия".

Такой метод имел популярность в 2015–2016 годах, когда российская экономика преодолевала последствия санкций. Тогда злоумышленники обещали в качестве соцвыплат 25 тысяч рублей.

Теперь гражданам обещают 30 тысяч рублей, якобы положенную россиянам в виде поддержки в нестабильный период. В итоге люди лишаются своих денег.

Часто обещание в выплате можно встретить на разных сайтах, в соцсетях и даже при просмотре фильмов онлайн. Пользователям интернета предлагают перейти по ссылке, где нужно заполнить форму с указанием своих персональных данных и ждать платеж.

Старший пентестер отдела аудита "Диджитал Секьюрити" Александр Багов рассказал, как работает такая схема, отметив, что она очень проста.

По его словам, создается сайт, который обманным путем предлагает пользователю ввести персональные данные – в некоторых случаях даже данные банковской карты, на которую должны будут перевести деньги. Чтобы сайт вызывал у жертвы больше доверия, его маскируют под официальный ресурс, подчеркнул специалист.

В Центробанке с такой схемой мошенничества знакомы. Там предупреждают, что обращения с незнакомых сайтов с просьбой сообщить данные карт – это признак мошенничества.

Специалисты же по инфобезопасности считают, что попасться на удочку злоумышленников могут даже подготовленные граждане, поскольку преступники совершенствуют способы обмана.

Ранее департамент информационных технологий предупредил москвичей о появлении мошенников, которые предлагают пропуска для передвижения по городу в социальных сетях и телеграм-каналах. Глава ведомства Эдуард Лысенко отметил, что при обнаружении подобных мошеннических схем будут заводиться уголовные дела.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,9 миллиона случаев заражения, более 123 тысяч человек скончалось. В России заболевших 24 490 человек, вылечились 1 986, скончались 198.