В Роскачестве рассказали о способах мошенничества на коронавирусе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эксперты Роскачества назвали наиболее распространенные способы мошенничества на теме коронавируса в России. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Одна из самых используемых схем – ложные сообщения о компенсации за ущерб от COVID-19. Злоумышленники присылают пользователям ссылки, а затем предлагают указать личные данные. Так мошенники могут либо воспользоваться персональной информацией, либо украсть деньги.

Еще один популярный прием – звонок от имени медучреждений. Лжеврачи сообщают о несуществующем контакте с зараженным коронавирусом и предлагают жертве мошенничестве оплатить анализ. После перевода денег, разумеется, ничего не происходит.

Две других схемы напрямую связаны с введенным в Москве и ряде других городов режимом повышенной готовности. Мошенники либо пугают граждан штрафами за нарушение самоизоляции, либо предлагают купить электронный пропуск на передвижение по городу.

Наконец злоумышленники пытаются нажиться на доверчивых покупателях "лекарства от коронавируса" или на невнимательных пользователях Сети, которые ошибочно открывают клоны популярных сайтов для проведения видеоконференций.

В Роскачестве напомнили, что следует доверять только официальной информации, размещенной в официальных источниках. Не следует переходить по подозрительным ссылкам в интернете и тем более вводить там свои данные; аналогично нельзя покупать с рук какие-либо лекарства или пропуски.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков предупредил горожан об участившихся случаях мошенничества под именем сотрудников коммунальных служб. Злоумышленники представляются рабочими и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит и другие услуги.

