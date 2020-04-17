В Совфеде предложили ужесточить наказание за раскрытие тайны персональных данных

15:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Зампред комитета палаты Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Владимир Кожин выдвинул инициативу об ужесточении наказания за нарушение тайны персональных данных, сообщает РИА Новости.
Он считает эту меру необходимой на фоне развития пандемии коронавируса в стране. Кожин подчеркнул, что большая часть граждан сейчас занимается своими делами в виртуальном пространстве. Он обратил внимание на то, что в связи с этим кибермошенники расширили свою деятельность.
Также Кожин напомнил о введении пропускной системы в Москве и других городах. Он подчеркнул, что для оформления разрешения на передвижение на личном или общественном транспорте необходимо указать свои персональные данные.
"Весь этот массив данных хранится в цифровых центрах, откуда они могут быть проданы", – отметил Кожин.
Он также предложил распространить на работу центров по выдаче пропусков режим гостайны. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко нашла выдвинутую инициативу актуальной и своевременной.
С 13 апреля в Москве началась выдача спецпропусков на портале mos.ru. Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что в ходе работы сервис столкнулся с трудностями, которые были вызваны в том числе и начавшимися кибератаками. К такому же выводу пришли специалисты компании Group-IB, которые участвовали в расследовании кибератак на виртуальную инфраструктуру Москвы.
Также Лысенко отметил, что тех, кто будет заниматься незаконной продажей пропусков, будут привлекать к уголовной ответственности. Однако 16 апреля представители Group-IB обнаружили 37 ресурсов на сайтах, в социальных сетях и мессенджерах, где осуществлялась реализация поддельных пропусков на платной основе.
Юрист Давид Кемулария отметил, что ответственность будет ожидать и тех, кто приобрел поддельный пропуск. Он напомнил, что предоставление ложных данных является нарушением закона и может караться в том числе и лишением свободы на срок до двух лет.
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