Раскрыт новый способ мошенничества с пропусками в Москве

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Обнаружен новый способ мошенничества на фоне введения в Москве и Подмосковье пропускного режима. Об этом пишет РБК со ссылкой на информацию от различных банков.

Так, мошенническую схему впервые выявили в банке ВТБ. По словам пресс-службы кредитной организации, обман связан с "помощью" в оформлении электронного пропуска.

"Аферисты под видом социальных работников обращаются к банковским клиентам, особенно людям пожилого возраста, с предложением "помочь" оформить необходимое разрешение. При этом истинной целью звонка является получение персональных данных собеседника для их дальнейшего преступного использования", – объяснили в пресс-службе ВТБ.

Несколько клиентов банка после подобных звонков сообщили о случившемся в контакт-центр кредитной организации. В итоге утечку данных клиентов удалось предотвратить. Однако в банке намерены заявить о произошедшем в полицию.

Попытки аналогичного мошенничества зафиксировали и в "Сбербанке". Случаи были выявлены на текущей неделе.

"Сбербанк проводит с клиентами разъяснительную работу и традиционно напоминает основные правила личной кибербезопасности", – заверил представитель "Сбербанка".

Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя сообщать посторонним людям свои персональные данные, а также информацию о своих счетах.

Ранее мошенники придумали еще один способ заработка во время коронавируса. Сообщалось, что гражданам обещают сумму 30 тысяч рублей, якобы положенную россиянам в виде поддержки в нестабильный период.