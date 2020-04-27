Запуск фонтанов в Москве отложили из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Открытие фонтанов отложено в связи с пандемией коронавируса, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно в конце апреля мы проводим запуск московских фонтанов, это большой праздник – одновременно начинает работать около 600 городских фонтанов. Но в этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе принято решение отложить старт сезона фонтанов", – отметил Петр Бирюков.
Заммэра заявил, что до этого была проведена большая работа по подготовке к возобновлению их работы. В частности, специалисты осуществили расконсервацию фонтанов, проверили оборудование, провели очистку, промывку и покраску фонтанов.
"Решение о дате открытия сезона фонтанов будет принято исходя из складывающейся ситуации", – подчеркнул Бирюков.
С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех столичных жителей вне зависимости от возраста. Это значит, что покидать квартиру можно лишь в случае крайней необходимости, а именно для похода в магазин или аптеку, выгула собаки или же посещения врача.
С 15 апреля на территории Москвы функционирует пропускная система. Для передвижения на личном или общественном транспорте жителям необходимо оформить разрешение на передвижение по городу. В столице действует автоматическая система контроля пропусков, в связи с чем при его создании необходимо указывать данные транспортной карты или госномера автомобиля, на котором планируется совершение поездки.
Попытка воспользоваться транспортом при отсутствии пропуска, а также нарушение социальной дистанции размером не менее чем в 1,5 метра или проведение массовых мероприятий рассматриваются как нарушение режима самоизоляции. За подобные проступки на людей налагается штраф, система которых в отношении нарушителей самоизоляции действует в Москве со 2 апреля.
Так, 24 апреля стало известно, что за прошедшие сутки было составлено около 1,5 тысячи протоколов, в которых зафиксировали нарушение режима повышенной готовности. Кроме того, 43 человека, которые больны коронавирусом, проигнорировали карантинные предписания. Совершившим административные проступки выписали штрафы.
Названы марки автомобилей, на которых москвичи чаще всего нарушали пропускной режим
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