Запуск фонтанов в Москве отложили из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Открытие фонтанов отложено в связи с пандемией коронавируса, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Традиционно в конце апреля мы проводим запуск московских фонтанов, это большой праздник – одновременно начинает работать около 600 городских фонтанов. Но в этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе принято решение отложить старт сезона фонтанов", – отметил Петр Бирюков.

Заммэра заявил, что до этого была проведена большая работа по подготовке к возобновлению их работы. В частности, специалисты осуществили расконсервацию фонтанов, проверили оборудование, провели очистку, промывку и покраску фонтанов.

"Решение о дате открытия сезона фонтанов будет принято исходя из складывающейся ситуации", – подчеркнул Бирюков.

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех столичных жителей вне зависимости от возраста. Это значит, что покидать квартиру можно лишь в случае крайней необходимости, а именно для похода в магазин или аптеку, выгула собаки или же посещения врача.

С 15 апреля на территории Москвы функционирует пропускная система. Для передвижения на личном или общественном транспорте жителям необходимо оформить разрешение на передвижение по городу. В столице действует автоматическая система контроля пропусков, в связи с чем при его создании необходимо указывать данные транспортной карты или госномера автомобиля, на котором планируется совершение поездки.

Попытка воспользоваться транспортом при отсутствии пропуска, а также нарушение социальной дистанции размером не менее чем в 1,5 метра или проведение массовых мероприятий рассматриваются как нарушение режима самоизоляции. За подобные проступки на людей налагается штраф, система которых в отношении нарушителей самоизоляции действует в Москве со 2 апреля.

Так, 24 апреля стало известно, что за прошедшие сутки было составлено около 1,5 тысячи протоколов, в которых зафиксировали нарушение режима повышенной готовности. Кроме того, 43 человека, которые больны коронавирусом, проигнорировали карантинные предписания. Совершившим административные проступки выписали штрафы.