Ракова рассказала, что москвичи стали хуже соблюдать режим самоизоляции

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что столичные жители стали менее ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции.
В качестве причины такой тенденции она выделила усталость москвичей от установленных правил. По словам Раковой, в связи с этим режим самоизоляции в Москве стал более жестким.
"Все больше людей выходят на улицу, пользуются личным транспортом, общественным. Мы не могли не принять меры, направленные на ужесточение режима самоизоляции", – рассказала Ракова в эфире Первого канала.
Она добавила, что в настоящий момент следует соблюдать предписанные меры. Кроме того, Ракова призвала тщательнее следить за состоянием здоровья и прислушиваться к сигналам, которые подает организм.
В то же время начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал, что за последние сутки количество людей, нарушивших карантин, сократилось в столице на 25%. За прошедшие 24 часа составлено более 1500 протоколов в отношении москвичей, которые нарушили режим самоизоляции.
Кроме того, столичными полицейскими было зафиксировано 43 случая, когда карантин не соблюдали горожане, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция.
Ранее Ракова рассказала, что в Москве начал работу информационный мониторинговый центр для наблюдения за пациентами с признаками ОРВИ. Заммэра отметила, что ежедневно около 4 тысяч столичных жителей, зафиксировавших у себя симптомы ОРВИ, обращаются в городские поликлиники.
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