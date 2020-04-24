Количество нарушений режима самоизоляции в столице сократилось за сутки на 25%

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Количество нарушений режима самоизоляции в Москве сократилось за последние сутки на 25%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова.

"Среднесуточное количество нарушений ограничений по передвижению по городу, установленных указом мэра Москвы № 12-УМ, сократилось на 25%, за вчерашний день было выявлено 1,4 тысячи нарушений", – сказал Данчиков.

Он также подчеркнул, что в отношении организаций-нарушителей, не обеспечивших соцдистанцию, было составлено более тысячи протоколов, общая сумма которых составила около 77,6 миллиона рублей.

Данчиков напомнил, что штраф за нарушение режима социального дистанцирования для учреждений составляет до 300 тысяч рублей. В случае повторного выявления несоблюдения требований организации облагаются штрафом в размере до 500 тысяч, а также приостановкой деятельности на срок до 90 дней.

17 апреля сообщалось, что в Москве за 4 дня было составлено 550 протоколов в отношении организаций, нарушивших требования о социальном дистанцировании. За это они были оштрафованы на общую сумму 40 миллионов рублей.

4 апреля мэр столицы Сергей Собянин обязал работодателей обеспечить условия для социального дистанцирования сотрудников и клиентов компаний. Расстояние между ними не должно быть меньше чем 1,5 метра, согласно дополнительным мерам, которые предприняты в столице с 29 марта.

