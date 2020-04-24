Около 4 тыс москвичей с признаками ОРВИ ежедневно обращается в поликлинику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве создан информационный мониторинговый центр для наблюдения за пациентами с признаками ОРВИ. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.
"Сейчас в день примерно четыре тысячи граждан с признаками ОРВИ обращается в поликлинику. Если человека необходимо наблюдать около 10 дней – это 40 тысяч людей, для которых мы должны обеспечить ежедневный медицинский контроль", – отметила вице-мэр.
Она добавила, что поэтому в городе был создан монтиринговый центр, в котором трудятся около 150 работников центров госуслуг. Ракова подчеркнула, что в ближайшее время они планируют увеличить их число до 350–400 человек.
Она добавила, что совместно с медиками сотрудники центра мониторинга разработали специальные чек-листы, которые заполняются в ходе общения с пациентами. Операторы ежедневно созваниваются с ними для контроля самочувствия. По чек-листам они могут определить состояние пациента в предыдущие дни.
Ракова подчеркнула, что в случае ухудшения самочувствия пациента данные о нем оперативно передаются лечащему врачу поликлиники, который принимает дальнейшее решение о тактике лечения. Он может назначить лекарственную терапию, госпитализировать больного или направить на комплексное обследование в один из амбулаторных центров. Если состояние пациента улучшается, за ним продолжается наблюдение.
Согласно новым правилам, диагноз ОРВИ в Москве рассматривается как подозрение на коронавирусную инфекцию. Заболевшим предписано соблюдать самоизоляцию. Контролировать соблюдение режима будут с помощью приложения "Социальный мониторинг" и с применением системы видеонаблюдения.
Приложение либо обяжут установить на собственный смартфон, либо выдадут устройство. Что касается системы видеонаблюдения, то ее задействуют в сочетании с технологией распознавания лиц.
Москвичи с симптомами ОРВИ должны соблюдать самоизоляцию как при COVID-19
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