26 мая, 11:06

Политика

В Южной Корее заявили, что КНДР запустила ракеты в сторону Желтого моря

Фото: Getty Images/United States Forces Korea

КНДР произвела пуск нескольких снарядов в сторону Желтого моря, включая баллистические ракеты малой дальности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Республики Корея (ОКНШ).

"Военные Южной Кореи около 13:00 (07:00 по московскому времени. – Прим. ред.) 26 мая зафиксировали запуск из района Чончжу провинции Пхенан-Пукто", – говорится в сообщении.

Утверждается, что сейчас южнокорейские военные усилили наблюдение и боевую готовность на случай новых запусков. По данным агентства Yonhap, это первый запуск баллистических ракет КНДР за 37 дней и восьмой с начала года.

В апреле правительство КНДР провело новое ракетное испытание, запустив баллистическую ракету, тип которой не был определен, в направлении на восток. До этого Северная Корея провела испытания боеголовки тактической баллистической ракеты. По информации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), испытания главного управления ракетостроения КНДР прошли 6, 7 и 8 апреля.

