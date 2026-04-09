КНДР провела испытания боеголовки тактической баллистической ракеты

Северная Корея провела серию военных испытаний, в том числе испытания боеголовки тактической баллистической ракеты. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Испытания главного управления ракетостроения КНДР прошли 6, 7 и 8 апреля. В ходе них специалисты оценили применимость упомянутой боеголовки в боевых условиях.

Ранее японское управление безопасности на море сообщало о возможном запуске КНДР баллистической ракеты. При этом детали, связанные с направлением ракеты и ее типа, не раскрывались.

В январе Северная Корея произвела опытную стрельбу из крупнокалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО) обновленного типа с новой технологией. Четыре снаряда поразили морскую мишень на расстоянии 358,5 километра.