Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:43

Политика

КНДР провела испытания боеголовки тактической баллистической ракеты

Фото: depositphotos/creisinger

Северная Корея провела серию военных испытаний, в том числе испытания боеголовки тактической баллистической ракеты. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Испытания главного управления ракетостроения КНДР прошли 6, 7 и 8 апреля. В ходе них специалисты оценили применимость упомянутой боеголовки в боевых условиях.

Ранее японское управление безопасности на море сообщало о возможном запуске КНДР баллистической ракеты. При этом детали, связанные с направлением ракеты и ее типа, не раскрывались.

В январе Северная Корея произвела опытную стрельбу из крупнокалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО) обновленного типа с новой технологией. Четыре снаряда поразили морскую мишень на расстоянии 358,5 километра.

политиказа рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика