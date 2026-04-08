Силы ПВО сбили 16 беспилотников над регионами РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа над российской территорией вечером 8 апреля. Об этом сообщает Минобороны России.

Вражеские дроны были ликвидированы в период с 15:00 до 23:00. Воздушные цели сбили над Белгородской и Ростовской областями, а также над Крымом и акваторией Азовского моря.

Ранее украинские дроны атаковали село Демьянки в Брянской области, в результате чего ранения получил сотрудник компании "Брянскэнерго". Пострадавшему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

ВСУ также атаковали с помощью БПЛА Тольятти, в результате чего осколочное ранение получил сотрудник одного из местных промышленных предприятий. Мужчину доставили в больницу.