Сотрудник промпредприятия в Тольятти получил ранение при атаке украинских БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью БПЛА атаковали Тольятти в ночь на субботу, 4 апреля. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в мессенджере Max.

В результате атаки осколочное ранение получил сотрудник одного из местных промышленных предприятий. Он был госпитализирован, в больнице ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также губернатор сообщил о прилете дрона по крыше многоквартирного дома в городе. Есть незначительные повреждения кровли, в нескольких квартирах выбиты стекла. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее дежурные силы ПВО ликвидировали БПЛА в небе над Тульской областью. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Никто из местных жителей не пострадал.