Несколько квартир получили повреждения при попадании БПЛА в жилой дом в Уфе

Несколько квартир в жилом доме в Уфе получили повреждения в результате атаки украинского БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Ведомство взяло на контроль соблюдение прав граждан и организацию оказания необходимой помощи пострадавшим. Сотрудники прокуратуры обеспечивают взаимодействие со всеми уполномоченными органами.

Личный контроль за ситуацией на месте ЧП осуществляют прокурор Уфы Андрей Надежкин и прокурор Ленинского района Руслан Усманов.

Немногим ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что средства ПВО ликвидировали несколько украинских БПЛА на подлете к НПЗ в Уфе. Обломки одного из дронов упали в промзоне. В результате ЧП никто не пострадал.