30 марта, 21:41

Происшествия

Шесть человек пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Мелитополь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ударными беспилотниками Мелитополь в Запорожской области. В результате пострадали шесть человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в МАХ.

Он уточнил, что их состояние оценивается как стабильное. Пострадавшие получают всю необходимую помощь.

"Пострадавшие находятся под наблюдением врачей, благо, их жизни ничего не угрожает", – указал губернатор.

По словам Балицкого, среди пострадавших – четыре женщины и двое мужчин. Они находились вблизи эпицентра атаки.

Ранее украинские дроны атаковали село Белянка в Белгородской области. В результате пострадали две мирные жительницы. Обе женщины находились в своих автомобилях во время ударов FPV-дронов. Бойцы самообороны доставили пострадавших в тяжелом состоянии в больницу.

Кроме того, мирная жительница погибла в результате атаки украинских дронов-камикадзе по селу Зерново в Брянской области. Ее семье будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.

